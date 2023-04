04 aprile 2023 14:48

Quadri storti contro il climate change: succede a Vienna

Una protesta pacifica nel segno dell’arte, per riflettere sui cambiamenti climatici grazie alle opere di artisti come Klimt e Schiele. Stiamo parlando dell’iniziativa del Leopold Museum di Vienna “A few degrees more (will turn the world into an uncofortable place”, “Qualche grado in più (trasformerà il mondo in un posto scomodo)”. Qui 15 tra i più importanti quadri della collezione sono stati inclinati e accompagnati da alcuni testi che sottolineano le gravi conseguenze del climate change. Una risposta creativa all’azione degli ambientalisti di Ultima Generazione che lo scorso novembre hanno imbrattato proprio un’opera di Klimt del Leopold Museum.