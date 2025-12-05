"Healthy Soils for Healthy Cities": questo il tema dell’edizione 2025 dell’evento istituito dalle Nazioni Unite nel 2013, con lo scopo di sensibilizzare sull’importanza di questa risorsa vitaledi Redazione E-Planet
© Unsplash
La Giornata Mondiale del Suolo (World Soil Day) si celebra ogni anno il 5 dicembre. L'evento, istituito ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2013 su iniziativa della FAO, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza cruciale di questa risorsa vitale per la sicurezza alimentare, gli ecosistemi e il benessere umano.
Il tema per l'edizione 2025 è "Healthy Soils for Healthy Cities" (Suoli sani per città sane), che promuove il ruolo fondamentale del suolo negli ambienti urbani per costruire città più verdi e resilienti.
© Unsplash
Oltre all'asfalto, agli edifici e alle strade nelle città si trova un terreno che, se permeabile e vegetato, aiuta ad assorbire l'acqua piovana, regolare la temperatura, immagazzinare carbonio e migliorare la qualità dell'aria. Ma quando viene sigillato con il cemento, perde queste funzioni, rendendo le città più vulnerabili alle inondazioni, al surriscaldamento e all'inquinamento.
© Unsplash
Secondo l'ultimo Rapporto SNPA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" nel 2024 sono stati coperti da nuove superfici artificiali quasi 84 chilometri quadrati, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente a fronte di poco più di 5 km² restituiti alla natura. Il quadro resta sbilanciato: ogni ora si perde una porzione di suolo pari a circa 10mila metri quadrati, come se dal mosaico del territorio venisse staccato un tassello dopo l’altro.
© Unsplash
LO SAPEVATE?
- Il 95% del nostro cibo proviene dal suolo;
- il 33% dei suoli è degradato;
- può volerci fino a 1.000 anni per produrre solo 2-3 cm di terreno;
- i suoli forniscono 15 dei 18 elementi chimici naturali essenziali alle piante;
- ci sono più organismi viventi in un cucchiaio di terra che persone sul nostro Pianeta;
- 2 miliardi di persone nel mondo soffrono di carenza di micronutrienti, nota come fame nascosta;
- fino al 58% in più di cibo potrebbe essere prodotto grazie a una gestione sostenibile del suolo;
- il suolo ospita quasi il 59% delle specie terrestri.
(Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura)