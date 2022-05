Notti in bianco per il riscaldamento globale

Fare

le ore piccole

Università di Copenaghen

Max Planck Institute for Human Development di Berlino

a causa dei cambiamenti climatici. Non è un’esagerazione, ma il risultato di uno studio dell’e del. La crisi che sta colpendo il nostro Pianeta ha effetti che ormai vediamo in tutti gli aspetti della quotidianità. L’estate ci sembra sempre più lunga, i ritmi della natura sono saltati e anche la nostra salute inizia a risentirne.

Secondo la ricerca pubblicata su One Earth,

entro la fine del secolo miliardi di persone perderanno circa 60 ore di sonno ogni anno

e a soffrire maggiormente saranno gli anziani e soprattutto i Paesi più poveri del Pianeta.

I ricercatori hanno raccolto informazioni da un gruppo di

47mila persone di 68 nazioni diverse

l’impatto che il caldo eccessivo ha sul riposo

14 minuti di sonno

momento in cui ci si addormenta

sia quello del risveglio

, usando i dati registrati da smartwatch o altri dispositivi che monitorano la qualità del sonno. Mettendo in relazione i risultati con le temperature hanno verificato. Ogni volta che di notte si superano i 30 gradi, si possono perdere in media. Più aumenta la temperatura, meno si dorme. Di questo passo la soglia consigliata delle sette ore diventerà sempre più lontana. A essere compromessi sono sia il, che viene ritardato dal caldo,, che rischia di diventare sempre più precoce.

La stima finale dello studio è che

entro il 2099

tra le 50 e le 58 ore di sonno per persona ogni anno

possono pesare notevolmente sullo stato della nostra salute

il caldo estremo potrebbe far perdere. In media dormiremo circa 20 minuti in meno a notte, con punte anche di un’ora in meno nei mesi più caldi. Numeri che sembrano bassi, ma che in realtà

Un altro risultato emerso è che i dati peggiori sembrano riguardare prevalentemente

le popolazioni dei Paesi in via sviluppo

. Secondo i ricercatori l’assenza nelle case delle nazioni in via di sviluppo di condizionatori e altri strumenti per rinfrescare l’aria potrebbe spiegare il fenomeno. Tuttavia, non ci sono dati che possono rendere questa coincidenza una certezza.

In ogni caso la ricerca fa riflettere su

quanto i cambiamenti climatici possano modificare le nostre abitudini.

Come mai prima d’ora, per salvare la qualità della nostra vita è urgente rivedere le nostre scelte in un’ottica di sostenibilità.