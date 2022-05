L'importanza del litio: il nuovo oro bianco

La

transizione ecologica

rinnovabili

pone sfide strutturali all’industria dell’energia. La più significativa è un atterraggio definitivo nel mondo delle

Tra le varie declinazioni c’è quella legata alla

mobilità

elettriche

il litio è l’oro dei prossimi decenni

batterie

2.400.000 tonnellate

, che si prefigge un passaggio dalle auto con motore endotermico verso quelle. In questo senso. La domanda di questo elemento fondamentale per la costruzione dientro la fine del decennio passerà da 600.000 a

Queste le stime dell’agenzia specializzata

Benchmark Mineral Intelligence

ruolo centrale della Cina

Elon Musk

società estrattiva

le procedure di estrazione dalla roccia siano inquinanti

difficili da coniugare con le stime dell’agenzia internazionale dell’energia

4.000%

. Una sfida colossale per l’industria mineraria, che oggi vede unnella capacità di estrarre e processare il litio, con il mondo attaccato alle sue forniture. Per questo motivoha recentemente twittato sull’ipotesi che Tesla diventi anche una. Il motivo sarebbero i prezzi troppo elevati oggi ma anche un’offerta sul mercato che non riesce a stare dietro alla domanda. E questo nonostante il mondo sia ricco di litio ma, quindi difficili da attuare ex novo agli occhi dell’opinione pubblica. E, secondo cui la domanda di questa sostanza aumenterà delentro il 2040.

In quest’ottica il

Messico

nazionalizza le riserve

il giacimento di Bacanora è il più grande del mondo

punta a diventare il leader mondiale nella produzione di oro bianco e la sua Camera dei Deputati, in attesa del Senato, ha approvato una legge che ne. Il fine dichiarato è la sovranità energetica, mae può produrre fino a 243 milioni di tonnellate, il che metterebbe Città del Messico a dare le carte al tavolo da poker della transizione verso l’elettrico del mondo. Un po’ quello che la guerra in Ucraina ha amaramente reso evidente rispetto al quasi monopolio russo del gas.