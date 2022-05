E-Vacanze: la Liguria è regina di Bandiere Blu 2022

L’Italia con i suoi oltre 8.000 chilometri di coste vanta paesaggi e panorami amati e invidiati in tutto il mondo. Suggestive località a picco sul mare, splendide spiagge e acque cristalline. Dal 1987 la

FEE

Fondazione Europea per l’Educazione Ambientale

Bandiere Blu

, la, assegna ogni anno in 48 paesi europei, le. Si tratta di un importante sigillo di qualità destinato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

La Liguria si è contraddistinta ancora una volta come regina delle bandiere blu, con ben 32 località e 63 spiagge assegnate. Genova, Imperia, La Spezia e Savona. Tutte e quattro le province liguri premiate. Dalla magnifica Riviera di Levante a est, passando per Il capoluogo fino alla suggestiva Riviera di Ponente confinante con la Costa Azzurra. Località e paesaggi molto diversi tra loro ma accomunati da una straordinaria bellezza e una fortissima attenzione verso il rispetto del territorio e la sostenibilità. Questo prestigioso riconoscimento europeo non ha fini di lucro e viene rilasciato solo dopo una serie di accurate verifiche dei requisiti alle migliori spiagge e agli approdi turistici che hanno mostrato una maggiore attenzione verso l'ambiente. L’obiettivo principale delle Bandiere Blu è quello d'indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche balneari verso un

processo di maggior sostenibilità e cura del territorio

Anche quest’anno il programma Bandiera Blu ha segnato un notevole incremento di Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, ben 210, con 14 nuovi ingressi. Oltre 300 sono i comuni italiani che hanno intrapreso il percorso, manifestando così la volontà di migliorarsi sempre di più. Un percorso basato sul miglioramento continuo, fatto magari di piccoli, ma concreti e continui passi verso una piena sostenibilità, intesa quale ambientale, sociale ed economica. Da nord a sud le località Bandiera Blu del nostro paese sono moltissime, non resta che scoprirle.