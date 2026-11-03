Inazione climatica: quindici giovani contro il governo canadese

Quindici giovani canadesi hanno portato il governo federale di Ottawa in tribunale, accusandolo di inazione di fronte alla crisi climatica globale. Il processo, denominato La Rose v. His Majesty the King, si è aperto a Vancouver e rappresenta la prima storica causa climatica federale guidata interamente da minorenni e giovani adulti in Canada. L'accusa mossa dai ricorrenti si basa sulla violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà, con particolare riferimento all'Articolo 7, che tutela la vita, la libertà e la sicurezza della persona.