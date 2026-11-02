Lombardia: un progetto di sostenibilità e recupero

“In Lombardia abbiamo una strategia per l'adattamento al cambiamento climatico. Questi cambiamenti comportano momenti di grande siccità e momenti in cui invece c'è tanta acqua, che dobbiamo accumulare e recuperare e non disperdere. E allora l'idea che il nostro sistema regionale, i nostri consorzi possano riutilizzare le cave dismesse per dare acqua all'agricoltura è funzionale alla resilienza dei nostri territori e alla competitività del sistema agricolo della Lombardia, che rappresenta il primo settore agricolo in Italia”.