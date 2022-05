Il 16 maggio è la Giornata Internazionale della Luce

Senza luce, la vita sul nostro pianeta non esisterebbe. Dichiarata dall’UNESCO nel 2017, ogni anno il 16 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Luce. L’

International Day of Light

rappresenta un appuntamento annuale per sensibilizzare il pubblico di tutto il mondo riguardo l’importanza della luce e delle tecnologie d'illuminazione. La data ricorda l’anniversario della prima operazione di successo del laser (sigla di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) nel 1960 da parte del fisico e ingegnere Theodore Maiman.

La giornata, oltre a ricordare i grandi conseguimenti ottenuti in questi decenni grazie allo studio della luce, mira a dimostrare come lo sforzo scientifico possa essere un

grande motore per il benessere dell'intero pianeta

, partendo proprio dall'impatto che luce e le nuove tecnologie sostenibili a essa collegate comportano nella nostra vita quotidiana.