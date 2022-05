L'Italia ha raggiunto il suo Overshoot day: finite le risorse naturali per il 2022

Il

15 maggio

oggi l’Italia finisce le risorse naturali a disposizione per quest’anno

in debito con il Pianeta

segna un traguardo poco felice per il nostro Paese,. Da questo momento in poi dovrà essere

A condividere il dato è il

Global Footprint Network

domanda di risorse degli esseri umani rispetto alla capacità del Pianeta di rigenerarle

, un’organizzazione di ricerca internazionale che misura l’impronta ecologica dei Paesi del mondo, ossia lanell’arco di 365 giorni.

Nonostante l’Overshoot Day italiano sia spostato di due giorni in avanti rispetto a quello dell’anno scorso, il dato evidenzia comunque

un equilibrio molto lontano dalla sostenibilità

2,7 Terre

: d’ora in poi per soddisfare il fabbisogno dell’Italia servirebbero, quasi altri tre pianeti.

Maggio

già circa 30 Paesi sono costretti a forzare i limiti del Pianeta

1,75 volte più velocemente

Stati Uniti

5,1 pianeti

Australia (4,5)

Russia (3,4)

produzione di cibo

32 giorni

sistemi produttivi più rispettosi degli ecosistemi

è il mese che ha collezionato il maggior numero di Overshoot Day a livello mondiale. Non siamo neppure a metà anno e. Un andamento decisamente drammatico: secondo il Global Footprint Network l’umanità sta usando la naturarispetto alla capacità del Pianeta di rigenerarsi. A vincere - in senso negativo - sono gli, che avrebbero bisogno diper il loro fabbisogno. Seguono poi l’e la. La causa maggiore di spreco di risorse è legata alla. Il Global Footprint Network stima che il mondo potrebbe far slittare l’Overshoot Day di almenose tutti i suoi abitanti riuscissero a ridurre gli sprechi alimentari e adottassero

Per questo l’Overshoot Day può essere l’occasione per

ripensare alle proprie abitudini e scelte di vita

, per non dover più pagare un debito così alto (e sempre prima) ogni anno.