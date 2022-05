Legge Salvamare: via libera definitivo del Parlamento

Mercoledì 11 maggio 2022 il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge " Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare , la '

Legge Salvamare

'. L'Aula del Senato ha approvato con 198 voti favorevoli, nessun contrario e 17 astenuti. Quasi 100.000 i firmatari della petizione lanciata dal Marevivo Onlus.

Sergio Costa, l’ex Ministro dell’Ambiente, ha commentato così l'importante traguardo: “Sono felicissimo, emozionato, commosso, dopo quasi 4 anni da quell’estate 2018, quando scrissi il Disegno di legge Governativo “Salvamare”, oggi è diventato legge”.

Tgcom24

La legge permette ai pescatori che recuperano plastica in mare con le reti di portarla in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo. Fino ad oggi, i pescatori erano costretti a ributtare in mare la plastica pescata, per non essere denunciati penalmente per trasporto illegale di rifiuti. La legge prevede inoltre l’installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che arrivi in mare e si occupa anche di dissalatori, educazione, campagne di pulizia, posidonia oceanica e tanto altro.

Tgcom24

“È una grande vittoria: per il nostro mare, per il nostro Paese, per i nostri cittadini” afferma Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo Onlus. “Grazie a questa legge, avremo più forza per ripulire il mare dalla plastica, una vera piaga per l’ecosistema marino e non solo. Le microplastiche, infatti, sono state trovate nella placenta delle donne, nel sangue e nel latte materno. Non c’è più tempo: dobbiamo agire tutti insieme. Il nostro futuro dipende dalla salute del mare e la salute del mare dipende da noi”.