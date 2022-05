Planet Farms: puntare in alto per reinventare il futuro dell'agricoltura

Verticale

progresso

Planet Farms

vertical farming

come simbolo, ma anche come sistema produttivo. Verticale comee come cambio di prospettiva. Del resto, chi guarda al futuro e cerca soluzioni per i problemi presenti punta decisamente in alto. Come fa, società leader nelche sogna un’agricoltura sicura e sostenibile.

La sua mission è garantire tutto

il gusto della natura senza privare il Pianeta delle sue risorse

prodotti agricoli sani, di alta qualità, a bassissimo impatto ambientale

e per farlo ha costruito uno degli impianti più estesi al mondo di coltivazione fuori suolo. Dall’unione tra il meglio della tecnologia mondiale e il meglio della tradizione agronomica italiana nasce una risposta concreta al bisogno di, disponibili tutto l’anno e alla portata di tutti.

Facebook

L’idea è nata da

Luca Travaglini e Daniele Benatoff

idroponico

coltivazione fuori suolo

riproducibile ovunque

tecnologia

, che hanno creduto in un nuovo tipo di agricoltura, indoor e urbana. Planet Farms utilizza un sistema detto, unain cui le piante crescono all'interno del substrato. Un tipo di agricoltura, in città o in luoghi aridi. Il clima infatti non conta, tutto è supportato dalla. Le vertical farms producono dove c'è esigenza e non dove ci sono le condizioni per poterlo fare, a differenza delle colture tradizionali.

Il risultato è un prodotto

puro e controllato, senza uso di pesticidi, a km zero

senza essere esposte agli stress

e soprattutto con un importante risparmio d’acqua. Le colture di Planet Farm in maniera del tutto naturale,dovuti a intemperie, eccesso di calore, attacchi di parassiti e microorganismi patogeni e competizione con erbe infestanti.

Piante aromatiche e insalata crescono grazie a

sistemi programmati

Tecnologia che imita l'ambiente

, che svolgono lo stesso ruolo di madre natura, combinando alla perfezione e senza sprechi i suoi elementi: terra, acqua, aria e luce., rispettandolo.

Facebook

Tutto ciò viene sperimentato nei laboratori di Planet Farms a Cinisello Balsamo e poi amplificato nello stabilimento di 9000 metri quadrati di

Cavenago

entra un seme ed esce un prodotto finito

industria 4.0

monitora tutti i parametri vitali delle piante

supporto a tutto il settore agronomico

. Una filiera interamente integrata, dove, un sistema virtuoso di produzione alimentare in grado di garantire la sicurezza degli alimenti e di escludere shock climatici improvvisi capaci di compromettere il regolare approvvigionamento alimentare e le qualità del prodotto. Il sistema di produzione di Planet Farms si basa sui concetti die di automazione al servizio della natura. Un sistema di controllo da remoto, evitando ogni contatto diretto con i prodotti che saranno poi sulle tavole. Inoltre, i dati raccolti durante la crescita sono preziosi per offrire une fornire soluzioni ai problemi che affliggono le coltivazioni tradizionali in questo momento.

La vertical farm lombarda vuole infatti contribuire a dare risposta ad alcune delle

grandi sfide

affiancarle

Planet Farms non è la fine dell’agricoltura in campo aperto, ma il suo completamento

iutare a sostituire i prodotti chimici e inquinanti con le nuove tecnologie

eccellenza

innovazione

che il mondo deve affrontare, come il cambiamento climatico, l’urbanizzazione, la degradazione del suolo. Per farlo non vuole sostituirsi alle pratiche consuete, maper immaginare un futuro migliore.. Il vertical farming può aiutare realtà in cui produrre cibo è difficile per via delle crisi climatiche e per mancanza di spazio, tagliando il legame tra la produzione e un luogo specifico. Soprattutto può nell’immediato a, rendendo la filiera più sana e sostenibile, per il Pianeta e per tutti noi. Un modo nuovo per puntare sempre più in alto, nel segno dell’e dell’