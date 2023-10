16 ottobre 2023 15:33

“Estinguerci, lo stiamo facendo bene”: il WWF contro i pesticidi

Un chiosco di frutta e verdura è comparso stamattina in Piazza del Popolo a Roma, circondato da un gruppo di “finti” operatori agricoli in tuta gialla impegnati a ricoprirlo di “pesticidi”. È con questa provocazione che il WWF, in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), lancia la sua nuova campagna #IlPandaSiamoNoi con il claim "Estinguerci, lo stiamo facendo bene". Ogni anno sono infatti circa 385 milioni i casi di avvelenamento acuto da pesticidi nel mondo.