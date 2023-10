03 ottobre 2023 14:10

Abbattuto l’albero di Robin Hood

Non era un albero qualsiasi, ma una vera celebrità del luogo. Non solo perché sorgeva all’ombra del Vallo di Adriano, ma anche perché l’acero di quasi 200 anni è comparso al fianco di Kevin Costner nel film “Robin Hood: il principe dei ladri”. L’autore del misfatto compiuto qualche giorno fa in Northumbria sarebbe un sedicenne, arrestato per averlo abbattuto per un “deliberato atto di vandalismo”, come hanno spiegato le forze dell’ordine. La notizia ha fatto il giro del mondo e lasciato sotto shock la comunità locale e non solo. Il Sycamore Gap Tree era infatti amato da tantissimi fotografi internazionali, proprio per il suo fascino e la sua posizione accanto alla celebre fortificazione romana. Tanto da essere considerato l’albero più bello d’Inghilterra.