03 maggio 2022 16:18

Enea inaugura un nuovo impianto solare a concentrazione

In occasione della Giornata internazionale del Sole, Enea ha inaugurato un nuovo impianto solare a concentrazione presso il Centro Ricerche della Casaccia. L’impianto è composto da un collettore solare di 36 m, costituito da 425 specchi. Ha una temperatura operativa massima di 320ºC e una potenza termica di circa 200 kW. La nuova tecnologia si presta allo studio di applicazioni industriali di piccola/media taglia a medio/alta temperatura, per le quali a oggi non esistono soluzioni tecnologiche "green" consolidate. Si tratta dei settori tipici del Made in Italy, come l'agroalimentare, il tessile, la carta, la chimica e farmaceutica, l'automobilistico ma anche alcune fasi della produzione di acciaio, cemento, vetro, plastica e pellame. Questa tecnologia, se sviluppata, potrà essere un'importante opportunità per produrre calore, ridurre l'utilizzo di combustibili fossili e favorire la transizione ecologica dei processi produttivi.