30 maggio 2022 11:22

Anymal: i cani-robot per il monitoraggio degli ambienti naturali

Il Green Deal riconosce l’importanza fondamentale del monitoraggio degli habitat naturali. In questo senso si inserisce il progetto Natural Intelligence for Robotic Monitoring of Habitats (H2020) che mira a servire il Green Deal europeo con robot all’avanguardia in grado di effettuare il monitoraggio in maniera autonoma degli ambienti naturali. Si tratta di particolari cani-robot quadrupedi, chiamati ANYmal, capaci di muoversi facilmente in ambienti naturali e in grado di camminare su superfici sabbiose e su sentieri scoscesi e rocciosi, con il compito di monitorare foreste, praterie, dune e montagne.