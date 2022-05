23 maggio 2022 12:52

Ripopolare le foreste marine italiane

Il team di algologi dell’Università degli Studi di Trieste – CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) che da 15 anni si occupa di restauro ecologico di foreste marine di macro-alghe, ha avviato un nuovo importante progetto per il ripristino ambientale dei Faraglioni di Capri. L’operazione, attraverso un’azione concreta di restauro ecologico delle foreste e dei fondali marini, mira a innescare e accelerare il processo di mitigazione del danno ambientale causato dalla pesca illegale del dattero di mare che ha tristemente trasformato un paesaggio ricco di biodiversità in un deserto biologico.