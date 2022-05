05 maggio 2022 15:54

Si chiama Oceanix e sarà la prima città galleggiante al mondo

Un progetto visionario ed ecosostenibile, sostenuto anche dalle Nazioni Unite e nato per contrastare l’innalzamento del livello del mare. Oceanix userà quasi esclusivamente energia raccolta da pannelli solari e produrrà cibo e acqua in modo autonomo, grazie ad esempio a torri di foreste idroponiche per la coltivazione fuori suolo. A questo si aggiungerà un modello di economia circolare e un sistema ad hoc per lo smaltimento di rifiuti.

Per la prima installazione è stata scelta Busan, città portuale molto esposta all’innalzamento delle acque. Qui entro il 2025 nascerà il nuovo distretto Oceanix, 75 ettari che potranno accogliere fino a 10mila abitanti.