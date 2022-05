Il verde che salva le città

Cercasi aria pulita

in città. Il problema che attanaglia tutto il mondo,compresa. Secondo l’(Aea), l’inquinamento si ostina a rimanere elevato nei centri urbani, nonostante i Paesi continuino a dichiarare di voler percorrere la strada della sostenibilità.

Un problema che pesa soprattutto sulla

salute

il nostro Paese è stato il primo per numero di morti per biossido di azoto

nella zona della Pianura Padana

102 i capoluoghi che superano i limiti d’inquinamento dettati dall’OMS

metodi per limitare i danni

. Il rapporto dell’Agenzia del 2021 dice che nel 2019: 10640 decessi, +2% rispetto ai dati del rapporto 2020. L’Italia è seconda in UE dopo la Germania per i rischi da particolato fine, PM 2,5. Il Bel paese è sommerso dallo smog, soprattutto. Secondo uno studio di Legambiente sono. Una vera emergenza, ma di certo non siamo già ai titoli di coda. Provare a ridurre questi valori è possibile e in diverse città si stanno sperimentando

La soluzione, come sempre, arriva dalla

natura

le piante

assorbire le polveri emesse dai veicoli

e resta valida a ogni latitudine. Sistemi garantiti dalla tecnologia più antica e green di sempre:. Il loro segreto risiede nella capacità die soprattutto di trattenerle.

Aldo Winkler

Ricercatore Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

tipi di piante più adatte

trattenerlo

foreste urbane

misure magnetiche

tonnellate di polveri catturate

: "Dal punto di vista scientifico c’è un enorme interesse a determinare quali siano ia questo scopo. E quindi adesso le ricerche si stanno concentrando sul trovare le specie più idonee per le loro caratteristiche morfologiche non solo ad accumulare il particolato ma ain modo che non venga disperso di nuovo nell’ambiente. Ogni città, anche da un punto di vista europeo, è dotata di “” di tipo diverso. A Roma, ad esempio, sono molto diffusi i lecci e i platani. L’Ingv si occupa di capire attraverso lequali sono le foglie più adatte a trattenere il particolato automobilistico. Ci sono diversi studi che fanno mappature dei diversi tipi di alberi e che riescono addirittura a calcolare in media in un anno solare quante sono state ledalle singole specie in funzione della loro distribuzione nelle città".

Veri e propri

filtri antismog

City Tree

il lavoro di 300 alberi

Modena

inquinamento indoor

, adatti a ogni scenario. E qualora non ci fosse spazio per gli alberi, le alternative non mancano. Come i “”, pannelli che promettono di fare. Sviluppati in Germania e disseminati in tutta Europa, sono stati sperimentati anche a. O ancora, serre in miniatura per gli uffici, per combattere l’e rinfrescare l’aria nei mesi più caldi. Botanica e sostenibilità al servizio dell’ambiente.

Tutte soluzioni che non rendono meno urgente il taglio delle emissioni, ma che possono almeno provare a

tamponare i danni maggiori

vivere bene anche in città

. Piccoli passi per tornare a