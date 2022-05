25 maggio 2022 12:00

La natura riconquista i luoghi abbandonati

Fotografare luoghi abbandonati in cui la natura si riappropria dei suoi spazi: questo l’obiettivo di Roman Robroek, fotografo olandese che gira il mondo alla ricerca di edifici dismessi, chiese diroccate o fabbriche in disuso. Tutti posti in cui il tempo sembra essersi fermato e in cui la natura dimostra tutta la sua forza. Luoghi che l’uomo ha smesso di abitare e che la natura “invade” regalando loro un fascino tutto nuovo.