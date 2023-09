E-Garden: i settembrini

In questo appuntamento parliamo di erbacee perenni tappezzanti, davvero molto fiorifere. Con la loro fioritura decisamente ritardataria rappresentano una salvezza per le api proprio in queste settimane di inizi autunno. Stiamo parlando degli astri o settembrini.

Queste stelle di fine estate non hanno poi così tante pretese in fatto di coltivazione. Ricordiamoci però di mantenere sempre umido il terriccio evitando i ristagni. E se li piantiamo al sole produrranno fioriture ancor più appariscenti.

Pexels

Nella scelta del vaso cerchiamo di ricordarci lo sviluppo finale in funzione della varietà. Per quelle più piccole vanno bene anche vasi di diametro di 20-25 cm. Molto bene anche la coltivazione in cassetta. Per quelle più grandi ricordiamoci diametri maggiori: 30-40 cm. Ovviamente, più spazio avranno a disposizione, più facilmente formeranno cuscini di fiore super colorati.

In natura esistono le tonalità blu, rosa e violacea. Ma a seguito di incroci e selezioni, oggi possiamo godere di fioriture bianche, lilla e porpora.

Quindi in questi giorni fate un giro per i vivai e portate a casa gli astri settembrini, perché non è affatto finita la stagione in cui possiamo decorare i nostri balconi e davanzali.

Buon E-Garden a tutti!