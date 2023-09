E-Garden: ricominciare in sicurezza

In questo appuntamento vi daremo qualche consiglio per riprendere dopo le ferie estive la passione per il giardinaggio in totale tranquillità.

Partiamo dai piedi. Le calzature devono essere comode, traspiranti e al tempo stesso impermeabili, per farci sentire sempre con i pieni ben piantati a terra. Vi sconsigliamo di lavorare in ciabatte, o peggio, scalzi. Stessa cosa vale per le mani, che devono essere sempre protette da guanti. In commercio troverete guanti per ogni esigenza e dalle alte prestazioni tecniche.

Unsplash

Se c’è un bel sole, indossate un cappello a tesa larga. Per il resto, vestitevi a strati, per essere in grado di coprirvi e scoprirvi velocemente a seconda dei cambiamenti repentini del tempo. Tenete sempre a portata di mano una borraccia con dell’acqua per evitare i crampi muscolari, dovuti proprio alla disidratazione. Infine, quando operate nelle aiuole, mettete alla base dei cuscinetti, per preservare le delicate articolazioni delle ginocchia.

Insomma, fare giardinaggio è certamente un’attività benefica per l’organismo, sotto tutti i punti di vista. A patto però di operare sempre con il buon senso.

Buon E-Garden a tutti!