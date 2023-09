E-Garden: un giardino dal tocco esotico

Se da un po’ di tempo vi frulla per la testa la voglia di dare un tocco caraibico al giardino, allora questo appuntamento fa proprio per voi. Un giardino esotico è difficile ma possibile, perché sono molti gli splendidi esemplari tropicali che si sono adattati a vivere alla perfezione nel clima della nostra bella Italia.

Una palma per tutti è la Chamaerops humilis, conosciuta al grande pubblico col nome di palma di San Pietro. Originaria del bacino del Mediterraneo, è una pianta che possiamo coltivare in gran parte del nostro territorio. L’unico accorgimento che dobbiamo tenere bene a mente è di proteggere il piede con terriccio e paglia nella stagione invernale e collocarla in luoghi riparati dai venti forti e dominanti.

Un’altra pianta molto comune è la Yucca. Nativa del Messico, entra a far parte a pieno titolo dei giardini di collina e di primissima montagna, perché resiste molto bene al gelo e agli inverni prolungati. L’unico accorgimento è quello di piantarla lontana da dove giocano i bambini, perché le sue foglie rigide e appuntite posso fare davvero guai.

La Cycas revoluta è invece l’esempio lampante di come una bella pianta in vaso messa a dimora in piena terra possa diventare protagonista del giardino. È una pianta che ama il pieno sole, ma attenzione al terreno, che deve essere friabile e non deve avere ristagni d’acqua. Infine, nonostante sopporti bene il gelo, il consiglio è di proteggerla d’inverno.

Buon E-Garden a tutti!