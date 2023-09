E-Garden: giardinaggio di settembre

Finalmente la morsa del caldo allenta la sua presa, ma il clima ci regala ancora tante belle giornate in cui stare in mezzo al verde. Nell’appuntamento di oggi vediamo alcune tra le principali operazioni di giardinaggio che possiamo fare in queste settimane.

Anzitutto, concimiamo lautamente i cespugli che fioriscono a inizio primavera, come le forsizie, le azalee e le camelie. Soprattutto sostituiamo le piante estive oramai svogliate a rifiorire e mettiamo al loro posto gli astri settembrini. Sono fiori dalla grande adattabilità a crescere in vaso e che troviamo in una vasta gamma di colori. Ma non solo. Vi suggerisco di mettere ai piedi di un muro o un pergolato un rampicante come la vite americana, una pianta molto interessante che vi stupirà questo autunno per il colore granato delle sue meravigliose foglie.

E poi ci sono alcune piante che con la fine del mese concludono il loro ciclo vegetativo, come le Coreopsis, le Stachys, le Veronica. In questo caso è molto importante andare a svecchiarle e ringiovanirle, proprio in queste settimane. Farlo è molto semplice: basta comprimere il pane di terra e con le dita separare in due o più parti il cespo. Per chi di voi invece in terrazzo ha una gardenia, per farla fiorire per bene all’inizio della stagione fredda, il consiglio è di rimuovere quella che è la vegetazione in germogli che si è prodotta durante l’estate. Così facendo la pianta diventerà più robusta e produrrà fiori ancor più belli.

Buon E-Garden a tutti!