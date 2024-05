E-Food: tortini di verdure

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici, veloci e soprattutto ecosostenibili, parlandoci di prodotti di stagione, buoni e ricchi di benefici per la salute

In questo appuntamento Marisa ci propone una ricetta anti-spreco, con le verdure avanzate. Potete utilizzare gli asparagi ad esempio, o le carote, i piselli, le fave. Insomma, qualsiasi verdura abbiate a disposizione.

Andiamo con la ricetta!

E-Planet

Ingredienti ricetta per 6 stampi monodose:

- 200 gr di verdure a piacere

- 3 uova

- 20 gr di parmigiano reggiano

per la besciamella:

- 150 ml di latte

- 20 gr di farina

- 20 gr di burro

- noce moscata, sale, pepe

Procedimento:

Pulite e tagliate le verdure, poi cuocetele in padella con un filo d’olio e del sale.

E-Planet

Preparate la besciamella e poi lasciatela raffreddare.

E-Planet

Separate i tuorli e montate gli albumi a neve.

Frullate grossolanamente le verdure. Poi unitele in una ciotola con del parmigiano reggiano grattugiato, la besciamella, i tuorli e gli albumi, mescolando delicatamente per non smontarli.

E-Planet

Ungete gli stampi con olio extravergine d’oliva, poi aggiungete del pangrattato o della farina.

E-Planet

Riempite gli stampi per ¾ e infornate per 30 minuti a 170 gradi in forno ventilato.