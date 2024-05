E-Food: pasta con piselli e gorgonzola dolce

In questa rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svela come realizzare ricette vegetariane semplici, veloci e soprattutto ecosostenibili, parlandoci di prodotti di stagione, buoni e ricchi di benefici per la salute

Protagonisti di oggi sono i piselli. Proprio come ceci, lenticchie e fagioli, sono considerati dei legumi. Per questo hanno un alto contenuti di carboidrati, di proteine, di fibre, di ferro e vitamine del gruppo B. Rispetto agli altri legumi contengono il 70-80% di acqua e sono facilmente digeribili. Possono essere consumati sia crudi che cotti, ma possono essere anche essiccati e poi trasformati in farina. Un’ottima soluzione per chi soffre di celiachia. E sono ideali per chi pratica attività sportiva.

Ma passiamo alla ricetta!

E-Planet

Ingredienti:

- 500 gr di piselli freschi

- 500 gr di pasta

- 100 gr di gorgonzola dolce

- olio extravergine d’oliva

Procedimento:

Pulite i piselli freschi e cuoceteli per pochi minuti in acqua salata.

E-Planet

Trasferiteli in una ciotola con acqua e ghiaccio per non perdere il colore brillante.

Scolateli e versatene metà in un bicchiere da mixer. Aggiungete un po’ d’acqua di cottura e frullate.

E-Planet

Passate alla pasta, cuocendola nella stessa acqua di cottura dei piselli.

Ponete la crema in padella, con aggiunta di olio e pepe.

E-Planet

Ultimate la cottura della pasta unendola alla crema con un po’ di acqua di cottura, se necessario.

Quasi alla fine, aggiungete il gorgonzola dolce.

E-Planet

Impiattate la vostra pasta terminando con i piselli tenuti da parte all’inizio e un filo d’olio a crudo.