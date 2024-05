E-Food: polpette di fave e pane

In questa nuova rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svelerà come realizzare ricette vegetariane semplici, veloci e soprattutto ecosostenibili, parlandoci di prodotti di stagione, buoni e ricchi di benefici per la salute

Protagoniste di questa ricetta sono le fave. Un vero toccasana, perché sono ricche di vitamine e fibre, e per questo ci aiutano a mantenere un corretto funzionamento gastrointestinale. Ci aiutano anche a contrastare alcune patologie, come quelle cardiovascolari, oppure il diabete, perché controllano il livello di colesterolo e di zuccheri nel sangue.

In questo appuntamento Marisa Maffeo ci spiega quindi come realizzare un aperitivo utilizzando ogni parte delle fave. Siamo sicuri che dopo questa ricetta non butterete più via il baccello.

E-Planet

Ingredienti:

per le polpette:

fave 300gr

150 gr pane raffermo

200 gr primo sale

100 gr di brie

1 uovo

80gr nocciole

80gr noci

100gr pan grattato

1 uovo

farina 00 q.b.

per la maionese:

1 uovo

aneto

1/2 cucchiaino di wasabi

1 cucchiaio di succo di limone

sale

olio di semi q.b.

Procedimento:

Tagliate i baccelli e impanateli con uovo e pan grattato.

E-Planet

Lessate le fave e rimuovete la buccia.

Prendete del pane raffermo e mettetelo in ammollo nel latte. Poi sbriciolatelo insieme al primo sale.

E-Planet

Unite le fave, un uovo, delle erbe aromatiche, del sale e del pepe.

Tritate le noci e le nocciole e unitele al pan grattato.

E-Planet

Ora passate alle polpette. Prendete l’impasto, formate delle palline e ponete al centro un pezzetto di brie. Quindi impanatele con farina, uovo e il mix di noci, nocciole e pan grattato.

E-Planet

Friggete per polpette per pochi minuti e fate lo stesso anche con i baccelli preparati all’inizio.

E-Planet

Per la maionese frullate insieme un uovo, l’aneto, mezzo cucchiaino di wasabi, il succo di limone, sale e olio di semi.

Servite le polpette e i baccelli nel modo che preferite.