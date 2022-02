Avvistato in Siberia il leopardo più raro del mondo

Finalmente, dopo 50 anni che la specie era scomparsa da quella zona della Russia, il leopardo dell’Amur è stato ripreso in diversi video dalle fototrappole nascoste a est della linea ferroviaria Transiberiana. Se non fosse stato per le telecamere posizionate da WWF Russia e dal fotografo Igor Metelsky probabilmente il rarissimo animale sarebbe passato inosservato.

A causa della duplice insidia del bracconaggio e della perdita dell’habitat ormai ne esistono solamente 35, massimo 50 esemplari. Il leopardo dell'Estremo Oriente vive soprattutto nella zona del Leopard National Park, a 40 chilometri di distanza dal luogo della scoperta di questi giorni. La notizia dell’avvistamento fa ben sperare per il futuro di questa specie.