L'Australia stanzia 35 milioni di dollari per proteggere i koala

Pixabay

La popolazione di koala in Australia in particolare, ha subito gravi perdite durante i catastrofici incendi del 2019 che hanno distrutto più di 12 milioni di acri di terra solo nel New South Wales. Inoltre, di recente i koala australiani sono minacciati dalla diffusione della clamidia, una malattia a trasmissione sessuale che può causare cecità e cisti nell'animale con conseguenze che vanno dall'infertilità alla morte.

Proprio per proteggere e tutelare i suoi koala, l’Australia investirà 35 milioni di dollari nei prossimi quattro anni. “I koala sono una delle icone più amate e riconosciute d'Australia, sia qui che in tutto il mondo e vogliamo impegnarci a proteggerli per le generazioni a venire", ha dichiarato il premier Scott Morrison spiegando che il fondo speciale sarà utilizzato per "ripristinare l'habitat approfondire la conoscenza e rafforzare la ricerca sulla salute dei koala".