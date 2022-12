Agrivoltaico: una tettoia agricola per un'agricoltura più sostenibile

TSE, il principale operatore indipendente francese nel settore dell’energia solare, ha inaugurato il progetto pilota di un nuovo sito agrivoltaico. La struttura è stata assemblata ad Amanse, in Alta Savoia, e il progetto è la prima dimostrazione pratica nel campo dell’agricoltura.

La “tettoia agricola” si sviluppa su una superficie di cinque ettari. Si tratta di una struttura ombreggiante dotata di pannelli solari fotovoltaici rotanti installati a un’altezza di cinque metri sopra il terreno per permettere il passaggio di trattori e mietitrebbia. L’obiettivo del progetto è quello di limitare lo stress idrico che subiscono le diverse coltivazioni, soprattutto durante le estati molto calde e secche e produrre contemporaneamente energia pulita.

Il sistema è installato su colture di grandi dimensioni, come soia, grano, segale e orzo. I pannelli si inclinano automaticamente lungo l’asse del sole, da est a ovest, generando così zone d’ombra sul terreno. In caso di pioggia i pannelli si posizionano verticalmente per permettere che il terreno si bagni, mentre durante le grandinate si richiudono per proteggere il raccolto.

Allo stesso tempo la struttura, grazie all’energia raccolta dai pannelli fotovoltaici, è quindi in grado di produrre elettricità, completando così il ciclo virtuoso dell’impianto. Le prove agronomiche saranno condotte per un periodo di nove anni per dimostrare la rilevanza e l’efficacia della tettoia agricola sui differenti tipi di coltivazione.