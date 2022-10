L'acqua diventa potabile con l'energia del Sole

In

Africa

acqua

Italia

energia pulita

quello dell’è un problema costante, che negli anni tanti hanno cercato di risolvere. Questa volta una soluzione arriva proprio dall’e prevede l’aiuto dell’

L’idea è della startup

Genius Watter

desalinizzazione delle falde acquifere

potabile e disponibile a tutti

energia solare

quattro a Capo Verde e uno in Somaliland

e consiste nellaper rendere la risorsa idrica, a prezzi contenuti e senza emissioni di CO2. Questo grazie all’. Attualmente gli impianti sul continente africano sono cinque,. Qui, grazie al lavoro di Genius Watter, l’acqua del pozzo di Cavnabo è diventata potabile e sicura per circa 10.000 persone, che prima dovevano andare in un centro a due ore di distanza e comprarla a prezzi elevatissimi.

La tecnologia brevettata è un sistema di

dissalazione dell’acqua (di mare o di falda) a osmosi inversa

pannelli fotovoltaici

completamente alimentato da. Una tecnologia che è valsa alla startup anche un importante premio dell'Africa Solar Industry Association.

L’impianto, oltre ad

azzerare le emissioni di CO2

autonomo

20/30 anni

, non ha neppure bisogno di grandi opere per la sua installazione. Una volta realizzato in Italia, viene infatti spedito direttamente dal nostro Paese e deve solo essere montato in loco. Inoltre è, non servono operatori: è in sincro con il Sole, gestito e monitorato in ogni suo parametro da remoto. Infine, è durabile nel tempo, almeno per. In questo modo l’acqua diventa un bene disponibile sul lungo periodo e accessibile a tutti visti i costi ridotti.

Sostenibilità non solo ambientale

, ma anche economica e sociale.