Le tegole del futuro: fotovoltaiche e termiche

Anche il mondo dell’edilizia guarda ad un futuro sempre più green. L’ultima frontiera arriva dalla Germania: si tratta di particolari tegole capaci di proteggere le case e di produrre allo stesso tempo elettricità, energia e calore dal Sole, la fonte di energia rinnovabile per eccellenza. Le tegole fotovoltaiche-termiche, progettate dall’azienda tedesca Paxos in collaborazione con l’Università di Colonia, mirano a sostituire in un futuro neanche troppo lontano le tegole tradizionali con questi innovativi sistemi fotovoltaici capaci di combinare insieme design ed efficienza energetica. Per ottenere la massima resa, le singole tegole solari sono collegate in serie e sono stati sviluppati dei micro-convertitori appositi in grado di garantirne il funzionamento anche in condizioni di ombra o maltempo.

Le tegole solari sono inoltre dotate di altre numerose proprietà essenziali, come l’alta efficienza, la resistenza al calore, la lunghissima durata e la riciclabilità, oltre ad ovviamente dei particolari sensori di protezione dalle tempeste e di spegnimento automatico in caso d'incendio. Attualmente sono in sperimentazione due diverse tipologie di tegole: una versione mediterranea in terracotta e una in un nero più classico. Nel corso di quest'anno, le prestazioni del primo sistema prototipo saranno analizzate in modo comparativo attraverso dei test realistici a lungo termine al fine di determinare l'efficienza economica per diversi profili di consumo in relazione a una strategia operativa ottimale del progetto.