Il Piemonte avrà il primo impianto fotovoltaico galleggiante italiano

Dopo la Norvegia e il Portogallo, solo per citarne alcuni, anche l’

Italia avrà il suo impianto fotovoltaico galleggiante

nel bacino artificiale della Cava Germanaire il primo parco solare flottante italiano

. Tra Carignano e Carmagnola, nel Torinese, sarà infatti installato

Il progetto piemontese nasce dall’idea di Federico Sandrone e Dario Costanzo, due ingegneri del Politecnico di Torino che per celebrare i 10 anni dalla fondazione della loro società, Coesa, hanno proposto questa soluzione green per la transizione ecologica. L'impianto, una volta messo a termine, consentirà di ridurre le emissioni d'inquinanti, con un risparmio di 3.500 tonnellate di CO2 all'anno. Gli impianti fotovoltaici flottanti rappresentano l’ultima frontiera per la produzione di

energia rinnovabile

. Galleggiando sopra superfici idriche inutilizzate forniscono infatti un importante contribuito per la transizione energetica dell’Unione Europea. Questi parchi galleggianti offrono numerosi vantaggi come, ad esempio, la riduzione a zero del consumo di suolo e l’abbassamento al minimo dell’evaporazione dell’acqua, fondamentale per le regioni d’Europa più meridionali; l’acqua, infatti, fungendo da dissipatore di calore raffredda le celle e ne migliora la resa energetica. "Stiamo studiando anche la fauna per fare in modo che l'impianto non interferisca con l'ambiente: i pannelli saranno tenuti a oltre 50 metri dalle rive, dove nidificano gli uccelli, e le loro file saranno distanziate di cinque metri, in modo da non creare ombre dannose per l'ecosistema del lago. Il bacino è di 25 ettari e noi ne copriremo 10, quindi avremo 100 mila metri quadrati di pannelli solari con una copertura discontinua. Li posizioneremo al centro dello specchio d'acqua, dove la profondità è maggiore: 50 metri. Ed è dimostrato che nei bacini chiusi la luce non arriva sotto i dieci metri" spiega Federico Sandrone, A.D. Coesa.