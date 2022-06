Il parco solare galleggiante più grande d'Europa

In Portogallo da luglio entrerà in funzione il

più grande parco solare galleggiante d’Europa

Alqueva Floating Photovoltaic

. 12.000 i pannelli solari collocati su pontili predisposti sul lago artificiale di Alqueva, a est del Portogallo, pochi chilometri prima del confine con la Spagna. Il bacino alimenta già una diga che produce energia idroelettrica. La raccolta di energia solare completerà quindi un ciclo virtuoso, visto che parliamo di fonti rinnovabili a impatto zero. Quando il processo di assemblaggio dei pannelli sarà terminato, la superficie galleggiante sarà pari a quella di quattro campi da calcio, l’impianto sarà in grado produrre 7.5 GWh di elettricità all’anno, fornendo energia pulita a 1500 famiglie e alimentando un terzo del fabbisogno dei comuni che circondano il lago artificiale, meta estiva durante il periodo estivo. L’non è che l’ultimo progetto approvato dal Governo portoghese per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e allo stesso tempo per perseguire l’obiettivo di produrre energia esclusivamente da fonti a zero emissioni entro il 2030. Attualmente il Portogallo può contare sul 60% di energia prodotta da fonti rinnovabili, numero importante per una nazione che nei prossimi anni aspira a diventare completamente green.