Sorriso? Sì, con i pensieri giusti per iniziare alla grande il 2018

Siamo artefici del nostro destino , quantomeno nell'affrontare col giusto ottimismo e voglia di fare la nostra giornata. Se è vero che in alcuni giorni ci sentiamo euforiche e piene di entusiasmo , in altri ci pare che tutto congiuri contro di noi. Eppure il successo delle nostre azioni dipende in gran parte da come decidiamo di affrontare gli eventi . Ecco come affrontare i piccoli e grandi contrattempi della vita , riuscendo a trasformarli in una lezione e farci una sana risata.

Parola d'ordine: sorridi! il miglior modo di cominciare la giornata è sorridere. Aiuterà noi e chi ci sta vicino a sentirci positivi e ottimisti e regalerà una sensazione di allegria qualunque difficoltà ci si possa presentare. Ricordiamocelo.



Corri il rischio: qualsiasi cosa ci aspetti, ce la faremo, accettiamo di correre il rischio e buttiamoci senza paura. Chi ha collezionato errori è perché ha avuto il coraggio di lasciarsi andare; dovremmo essere orgogliose dei nostri sbagli, sono la prova che ci siamo date da fare e non ci siamo risparmiate.



Evviva la passione: facciamo che con l'anno nuovo diamo peso a ciò a cui teniamo davvero. E' durissima, ma proviamo ad allontanare un pochino il senso del dovere e diamo spazio alle passioni: cercare quello che ci ispira aumenterà la forza e la vitalità. Provare per credere!



Viva e imperfetta: la ruga in più, il chilo di troppo, la nuova smagliatura: siamo terribilmente abituate a osservare solo i nostri difetti. Proviamo a cambiare prospettiva: il nostro corpo è imperfetto, ma vivo e pulsante. Partiamo da qui e andiamo verso ciò che aumenta la energia e vitalità: il benessere verrà di conseguenza.



Buttati: quante volte ci capita di riflettere su qualcosa che vorremmo fare, ma ci fermiamo all'idea senza alla fine concludere nulla? Per poter prendere decisioni migliori è importante riflettere sulle nostre scelte, tuttavia quando i pensieri diventano congetture senza via d'uscita si rischia di non passare mai all'azione. Evitiamo il perfezionismo, meglio iniziare subito ciò che si desidera realizzare: gli errori fanno parte del percorso.



Goditi il momento: i giorni non ritornano, ecco perché una cena con gli amici, un concerto, la passeggiata e la gita del fine settimana sono tutte da godere appieno. Certamente il vivere questi attimi aggiungerà gioia alla nostra quotidianità. Mai più senza!



Mai smettere di sognare: non sono solo i bambini a dedicare energie e tempo per fantasticare e sognare. Gli anziani che hanno ancora la luce dell'entusiasmo negli occhi sono persone abituate da sempre a darsi nuovi obiettivi, seguire la curiosità, ispirarsi. Consideriamo i sogni una risorsa, perché le nuove ispirazioni doneranno nuovo vigore, energia e forza interiore alla nostra vita. I sogni non hanno età, ricordiamocelo.