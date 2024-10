Sindrome della sorella maggiore: sei certa di non soffrirne?

COME FARE PER LIBERARSENE – Se abbiamo scoperto in noi le caratteristiche della “sorella maggiore“ a ogni costo, ci sono una serie di misure che possiamo intraprendere per liberarcene, almeno in una certa misura. Perché, se è vero che non si tratta di una patologia, è comunque un ruolo non equilibrato e negativo per il benessere. Il primo passo sta nell’imparare a dire no e nel rimettere a chi di dovere compiti e responsabilità che fino a questo momento abbiamo svolto in prima persona, per generosità e perché, “tanto non mi costa nulla”; in questo modo scopriremo che le persone intorno a noi sono perfettamente in grado di bastare a se stessi e, in fondo, è bene che lo facciano. Occorre poi convincersi che l’affetto e l’accettazione degli altri non dipendono da quello che facciamo per loro ma da quello che siamo. Infine, dobbiamo lasciare spazio al bambino che è in noi e che durante l’infanzia è stato troppo responsabilizzato per riuscire a fare davvero il bambino: in effetti, dobbiamo solo imparare ad amarlo e accettarlo così com’e. E, come ultima raccomandazione, se siamo a nostra volta genitori, cerchiamo di non attribuire ai nostri bambini un ruolo che non compete loro: è giusto che abbiano una loro mansione e che contribuiscano al buon andamento della famiglia, ma non che si sostituiscano al genitore. E noi, come adulti, restiamo per loro la guida salda e autorevole di cui hanno bisogno.