La vita come un film: che cos’è la sindrome del personaggio principale

La sindrome del personaggio principale consiste nel sentirsi protagonisti della narrazione della propria vita. Detto così, non sembrano esserci particolari criticità: se consideriamo la nostra quotidianità come se fosse un film o un romanzo, chi se non noi in prima persona può rivestire il ruolo di personaggio principale? Le cose si fanno più complicate se, invece di immedesimarci in noi stessi così come siamo, siamo spinti a immaginare di essere qualcun altro, magari migliore di noi, più bello, più ricco, più “qualcosa” di come siamo nella realtà. In questo caso, il comportamento diventa disfunzionale e può generare una lunga serie di problemi. Inutile dire che un fattore di ulteriore criticità è rappresentato dal trascorrere molte ore sui social, nei quali è più facile immaginare identità fittizie e costruire storie che con la realtà hanno poco a che fare. Chi è colpito dalla sindrome del personaggio principale, in pratica, indossa una maschera e finisce per nascondersi costantemente dietro ad essa.