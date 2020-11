Scarpe, che passione: scopri perché sono il desiderio tutte le donne

Quante di noi hanno sognato di avere un armadio come quello di Carrie Bradshaw in Sex and the City, pieno zeppo di calzature meravigliose da far girare la testa? D'altra parte, l’ amore che le signore hanno per le scarpe arriva dalla notte dei tempi , affonda le sue radici nell’inconscio ed è il mezzo con cui inviare messaggi a chi ci circonda.

Attenzione sui piedi: le nostre estremità non solo ci tengono ancorate al suolo e ci garantiscono la mobilità necessaria scoprire il mondo, ma sono anche uno strumento di seduzione, attraverso cui inconsciamente potremmo addirittura scegliere il partner. Secondo Freud il piede è una zona erogena per la ricchezza di terminazioni nervose da cui è attraversato e per questo motivo a volte diventa oggetto di maliziosa attenzione, talvolta sfiorando il feticismo. Non dimentichiamo che anche il solo sfiorare con i piedi qualcuno, il cosiddetto "piedino”, è un inequivocabile messaggio di intimità messo in atto quando si vuole corteggiare una persona verso cui ci sentiamo attratte: discreto, ma efficace!

Arma di seduzione: le scarpe, che proteggono il piede e lo contengono, non possono che essere a loro volta un simbolo dalla valenza erotica. Tra le caratteristiche più apprezzate delle estremità femminili vi è la loro dimensione: più sono piccoli (e quindi femminili), più sono attraenti ed ecco perché Cenerentola nella fiaba aveva un piede minuscolo, al contrario delle sorellastre che li avevano grandi e sgraziati. Le scarpe e i piedi hanno grande importanza in tutte le culture del mondo: nella Cina imperiale era consuetudine fasciare strettamente i piedi delle bambine per farli rimanere piccoli, al punto da deformare le ossa causando gravi problemi di deambulazione, oltre a ulcere e infezioni. Nella cultura nord africana l’importanza dei piedi è sottolineata dall’abitudine di decorarli quanto le mani, con complicati disegni di henné, mentre il gesto di lavare i piedi era anticamente un gesto di devozione e di sottomissione.

Scarpe, l'oggetto del desiderio: le calzature permettono a ogni donna di trasformare se stessa con un solo semplice gesto. Indossare un décolleté o un sandalo dal tacco dodici consente di cambiare immediatamente la propria silhouette: oltre a slanciare la figura e allungare le gambe, il tacco ci fa contrarre i muscoli modificandone la forma e ci fa irrigidire i glutei, rendendo il lato B ancor più sensuale. Anche camminare è diverso quando si indossano i tacchi: l'andatura è più flessuosa e i movimenti del bacino diventano un'attrattiva speciale per gli uomini che ci guardano.

Sensualità dei gesti: piedi e scarpe sono perfetti per passare anche altri messaggi di seduzione. Sfilarsi le scarpe, per esempio, è un gesto che nella nostra cultura richiama immediatamente la sfera più intima e riservata di una persona, al punto che, se fatto in pubblico, viene considerato poco rispettoso. Nel Nord Europa, al contrario, si tratta di un gesto naturale che ha come significato anche il rispetto del padrone di casa, perché preserva la pulizia del pavimento e dell’ambiente domestico.

La gioia del possesso: comprare un paio di scarpe è un momento di auto gratificazione capace di risollevare l’umore e migliorare l’autostima. Un accessorio elegante e ben fatto è un modo perfetto per migliorare la propria immagine e attirare su di sé l’attenzione senza mettere il proprio corpo troppo in primo piano. Le scarpe possono anche diventare un oggetto di compensazione, capace di riempire il vuoto interiore causato dalla perdita di qualcos'altro. Ecco perché avere la calzatura giusta per ogni occasione spinge molte di noi a collezionarne a decine o a possederne in grande numero, spesso più di quanto effettivamente ne servirebbero. Un desiderio che può trasformarsi in una vera ossessione: non a caso, negli Stati Uniti è stato coniato il termine “shoesaholic“, per indicare una vera e propria dipendenza.

Un posto d'onore: scarpiera, addio! Se un tempo le scarpe venivano riposte in questi mobiletti, considerati di serie "b" e per questo di solito relegati negli angoli e trattati con distanza e riservatezza, oggi possedere un grande armadio per le scarpe è un vero e proprio status symbol. Il guardaroba a vista non solo è super pratico per custodire al meglio le scarpe, ma anche per poterle esibire e condividere il prezioso contenuto sui social con le amiche e i followers.

Dimmi che scarpa porti e ti dirò chi sei: la scelta delle scarpe può rivelare molto del nostro carattere. Secondo alcuni studi, per esempio, chi indossa sempre scarpe con il tacco molto alto, griffatissime e dalla forma insolita e vistosa potrebbe avere un’indole estrosa e ribelle, ma potrebbe nascondere anche la paura della solitudine. Ancora, una calzatura con zeppa alta e massiccia indicherebbe aggressività e di desiderio di dominio, mentre le scarpe aperte sulla punta rivelano allegria ed estroversione. Infine, le amanti delle ballerine denotano persone stabili e sicure di sé, mentre chi porta le sneakers di solito è una persona pragmatica, realistica e schietta.