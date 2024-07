Psicologia: immergersi nel flow, il flusso creativo che ci fa stare bene

Csíkszentmihályi ha poi studiato il comportamento neuronale del cervello in questi momenti di grazia, scoprendo che l’organo non incrementa affatto la sua attività, come si potrebbe pensare, ma semmai concentra su un solo compito tutto la sua energia. Lo studioso sapeva che il cervello, sommerso continuamente da una massa enorme di informazioni e stimoli, riesce a processarne solo una certa quantità, pari a 126 bit al secondo: in condizioni normali sceglie istante per istante a che cosa prestare attenzione. Quando si immerge nel flow, al contrario, tutte le energie sono concentrate in quella singola azione, escludendo tutto il resto, che viene percepito come una distrazione. In particolare, la mente sceglie di “disconnettere” la sua capacità di giudizio e la voce critica che invece di solito ci accompagna nel corso della giornata: questo, naturalmente ci fa sentire davvero bene.