Lavorare a maglia fa bene al cervello, lo dice anche la scienza

Si dice che persino un genio come Albert Einstein lavorasse a maglia tra un progetto e l’altro per “calmare la mente e chiarirsi le idee”: di certo è cronaca recente l’exploit della svedese Ylva Johansson, commissaria europea agli Affari Interni, intenta a sferruzzare mentre ascoltava il discorso sullo stato dell'Unione tenuto dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il gesto ha suscitato un certo scalpore ed è stato interpretato come un segno di poca attenzione e scarsa considerazione nei confronti dell’oratrice, ma chi lavora a maglia di abitudine sa che probabilmente non è così: lavorare a ferri non impedisce di ascoltare con partecipazione, anzi, aiuta a concentrarsi e a comprendere meglio. Sono queste le conclusioni a cui è giunto uno studio dedicato all’attività di knitting (lavorare a maglia o all’uncinetto) commissionato dall’Ente Filantropico Gomitolorosa alla Fondazione Ircss Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che dimostra per la prima volta in modo scientifico i benefici di quest’attività.

LO STUDIO - Scopo della ricerca era individuare strumenti efficaci per sostenere l'empowerment dei pazienti, con particolare riguardo ai malati oncologici. Ebbene, spiega Alberto Costa, oncologo senologo riconosciuto a livello internazionale e presidente di Gomitolorosa, partecipare a una seduta di lavoro a maglia di una ventina di minuti prima di sottoporsi a una terapia o a un colloquio con un medico porta quattro importanti benefici: "1: promuove la consapevolezza delle pazienti e consente loro di comprendere più a fondo la propria salute, la malattia e le opzioni di trattamento;

2: aumenta l'aderenza al trattamento. Quando i pazienti sono coinvolti attivamente nelle decisioni riguardanti la propria salute, sono più propensi a seguire le indicazioni mediche e a impegnarsi in modo proattivo nei percorsi di cura;

3: migliora la qualità della cura. Pazienti informati e coinvolti possono collaborare in modo più efficace con i professionisti sanitari;

4: riduce l'ansia e la paura. Con una maggiore conoscenza e controllo sulla propria situazione di salute, i pazienti possono ridurre l'ansia e la paura associate alla malattia, migliorando il loro benessere emotivo complessivo".

A realizzare lo studio è stato un team di cinque professionisti: il dottor Davide Rossi Sebastiano, responsabile dell’UO Neurofisiopatologia e capo progetto; il dottor Pietro Tiraboschi, responsabile della Struttura Semplice Clinica delle Demenze; la dottoressa Cristina Muscio, psicologa clinica e le ingegnere Elisa Visani e Dunja Duran. L'obiettivo era misurare gli eventuali benefici per la salute mentale, l’attenzione sostenuta e il benessere derivanti da questa attività. Per effettuare lo studio è stato utilizzato il MEG, acronimo di Magneto-Encefalo-Grafia, uno strumento di diagnostica molto innovativo che scherma persino i segnali magnetici esterni, incluso il campo magnetico terrestre. In questo modo, gli specialisti hanno registrato l’attività magnetica ed elettrica della corteccia cerebrale di quaranta volontari di ambo i sessi, esperti di knitting e di età compresa tra i 27 ed i 63 anni, prima e dopo una sessione di lavoro a maglia di venti minuti. L’esperimento è stato ripetuto su un gruppo di controllo, cioè su soggetti che non praticano abitualmente il lavoro a maglia. La ricerca è stata effettuata per supportare i pazienti nel corso della loro battaglia contr la malattia, ma i risultati sono validi anche per i soggetti sani, i quali possono trarre gli stessi benefici da quella che ormai si può considerare a tutti gli effetti “lanaterapia”.

LE PRINCIPALI EVIDENZE – La prima conclusione a cui sono giunti gli scienziati è che lavorare a maglia o all’uncinetto migliora l’attenzione di chi pratica questa attività, migliorando l'allerta e l'orientamento, e indirizzando l’attenzione verso gli stimoli più rilevanti. Nelle persone che lavorano a maglia con una certa assiduità, anche una breve sessione di knitting migliora l'attenzione fin dai primi momenti con ferri e gomitoli, e la conserva anche nel periodo successivo all’interruzione del lavoro per ulteriori 15-20 minuti. "Lavorare a maglia distrae dalle preoccupazioni, aiuta a percepire meno il dolore, agevola i processi di socializzazione e migliora l’autostima perché implica un obiettivo e il suo raggiungimento” spiega Costa. "Tale incremento di attenzione, noto come ‘patient empowermente’ è importantissimo per chi sta vivendo un percorso di cura”. Lo studio dimostra come il knitting abbia la capacità di accrescere la concentrazione delle persone come avviene con la meditazione. Maglia e uncinetto richiedono movimenti coordinati delle dita e attenzione rapida ai dettagli, tanto da poter essere considerate un esercizio riabilitativo intensivo, sia per le mani che per il processo cognitivo.

Da questo e da studi precedenti si può concludere che lavorare a maglia o a crochet è un’attività percepita da chi le pratica come un mezzo di liberazione dallo stress quotidiano e come un’efficace strategia nel fronteggiare ansia, dolore e depressione; quanto più ci si dedica a queste attività, tanto maggiori risultano essere i sentimenti di felicità e miglioramento del tono dell’umore.