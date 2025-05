Mangiare fuori casa, un'abitudine sempre più diffusa

Mangiare fuori casa è un’abitudine molto radicata in Italia. Circa la metà degli adulti tra i 18 e i 65 anni intervistati da AstraRicerche pranza almeno una volta a settimana fuori casa, e a prediligere questa abitudine sono soprattutto gli uomini, in particolare i giovani della Gen Z.Negli ultimi anni, le occasioni per mangiare fuori si sono moltiplicate: aperitivi con amici, cene al ristorante, ma anche colazioni al bar o in pasticceria sono diventate consuetudini sempre più frequenti. Anche lo street food conquista sempre più italiani: il 46,6% dichiara di consumarlo almeno una volta al mese (con prevalenza tra uomini, giovani e residenti del Nord-Oveste Sud Italia). Inoltre, il 30,6%partecipa mensilmente a brunch, in particolare uomini, Gen Z e Millennials del Sud Italia. Proprio per questo motivo, molti scelgono la gomma da masticare come alternativa pratica e veloce: il 41,4% lo utilizza sempre o spesso, mentre il 35,9% occasionalmente. Il chewing gum è considerato un valido alleato per rinfrescare l’alito e per regalare una sensazione di pulizia, soprattutto dopo pasti abbondanti o cibi con odori intensi (61,8%). Per oltre la metà degli intervistati rappresenta una vera necessità fuori casa (55,0%, in particolare donne e Gen X), mentre il 52,7% lo considera una buona alternativa in mancanza degli strumenti tradizionali(percentuale che cresce con l’età).



PREFERENZE A TAVOLA FUORI CASA quando si mangia fuori, gli italiani amano sperimentare: il cibo etnico è in cima alla classifica delle preferenze (68,5%), seguito dalla sempre amata pizza(50,6%). Piatti come carne, pesce, primi e verdure, invece, rimangono più legati alla cucina casalinga.