Maestro delle Feste o Pragmatico: scopri di che Natale sei

Davanti alle Feste di Natale ciascuno reagisce a modo proprio: ci sono gli Entusiasti che ne vanno davvero pazzi, e gli Indifferenti , che se ne curano poco o quasi per niente. Nel mezzo stanno altre tipologie di persone , come quelli che si preoccupano soprattutto della famiglia e quelli superorganizzati che affrontano le Festività natalizie planning alla mano e carta di credito pronta per non farsi sfuggire il regalo perfetto. Una curiosa survey scruta i diversi comportamenti che abbiamo davanti alle festività di fine anno e si diverte a tracciarne il profilo.

Il report che ci rivela “di che Natale siamo” si intitola "Festive Feels: come l'identità influenza il modo in cui celebriamo le Feste "ed è sviluppato da Klarna, società svedese leader nei servizi di pagamento, bancari e di shopping. L’analisi è stata condotta su 18.000 consumatori in 18 Paesi, analizzando come il periodo delle festività natalizie venga affrontato nelle diverse parti del mondo. In collaborazione con la psicologa Kate Nightingale, sono stati individuati cinque profili con specifici atteggiamenti, nei confronti di Feste e regali. Ecco come si comportano gli Italiani.

- GLI ENTUSIASTI – Tra gli intervistati raggiungono il 42%: sono coloro che amano di più il Natale, anzi ne vanno letteralmente pazzi, shopping natalizio compreso. Oltre 9 su 10 (per la precisione il 91% e 92%) cercano regali interessanti, possibilmente a buon prezzo (84%) e 92%). Gli Entusiasti, tuttavia, sono propensi soprattutto a festeggiare con le loro famiglie.

- I MAESTRI DELLE FESTE – Sono una quota più esigua (circa l’8%), ma amano le Feste quasi quanto gli Entusiasti. Sono ancora più impegnati di loro nella caccia la dono perfetto (92% vs 91%) ma sono anch’essi molto attenti nella ricerca del buon affare (92% vs 84%). La differenza più importante rispetto agli Entusiasi è che, mentre i primi festeggiano soprattutto in famiglia, i secondi amano celebrare con tutti le Feste di fine anno.

- GLI AGGREGATORI (19%) – Anche i soggetti appartenenti a questa tipologia amano trascorrere le Feste in famiglia, ma in molti casi non amano lo shopping. Bisogna dire però che quando vanno in cerca di regali sono determinati ed efficienti nel trovare doni significativi, che possano fare davvero piacere a chi li riceverà.

- I PRAGMATICI (23%) – Affrontano il Natale con impegno e organizzazione: in una mano il calendario, per gestire gli impegni in modo razionale, nell’altra la carta di credito per non perdere gli affari migliori. E di solito fanno le cose per bene: durante lo shopping, 1 su 2 cerca gli affari migliori e quasi 2 su 5 (39%) si orienta su strenne ecosostenibili.

- GLI INDIFFERENTI (8%) – Si considerano immuni al fascino delle Feste e, anzi, cercano di tenersi lontano da chi le vive con troppo impeto. Non seguono molto le mode e non comprano nemmeno molti regali, ma quando lo fanno sono molto spontanei: più della metà (54%) acquista un dono solo quando vede qualcosa che potrebbe piacere.

Il Natale in Italia – Analizzando in particolare il campione italiano, emerge che i nostri connazionali amano molto le festività natalizie (le adora il 66% del campione): più innamorati di noi ci sono solo i Polacchi. Quasi un connazionale su quattro, però, soffre lo stress legato alle Festività, in particolare la ricerca del regalo perfetto (40%), il bagno di folla nei negozi del centro (37%) e la fatica di maratone ai fornelli (30%), sono fonte di stress per quasi un quarto della popolazione (22%).

Quando si tratta di doni, gli italiani hanno un animo green e sincero: sono tra i più attenti nella scelta di regali sostenibili e nella maggior parte dei casi sono sinceri nel mostrare il loro apprezzamento per un dono ricevuto: o almeno così dichiarano ben 7 intervistati su 10.

Tra le cose che gli Italiani amano del Natale troviamo la decorazione della casa con gli addobbi tradizionali e compilare una propria wish list di doni da ricevere. Una cosa che invece gli abitanti del BelPaese non farebbero mai è indossare i classici, ma improbabili, maglioni natalizi con tanto di alci e fiocchi di neve: insomma, anche lo stile vuole la sua parte!