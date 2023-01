Inizia alla grande il 2023: ecco il decalogo per un nuovo anno scoppiettante

Tra i tanti buoni propositi per l'anno appena iniziato c'è l' essere più forti e migliorare lʼ autostima lasciando alle spalle quello che non va. L' età avanza , certo, ma non dobbiamo temerla perché abbiamo molte cose di cui andare orgogliose: maggiore consapevolezza di noi stesse e il sapersi accettare per come si è davvero.

1 - MAI TRALASCIARE LA BEAUTY ROUTINE: creme, rimedi che sembravano miracolosi, diete di ogni genere. Nella vita abbiamo provato quasi tutto, ma fondamentalmente abbiamo imparato quanto saper stare bene nella propria pelle sia prima di tutto un modo di essere. Puntiamo su alimentazione sana e stile di vita corretto, ma non trascuriamo la cura di noi stesse, partendo da semplici rituali di bellezza. Sì dunque alla cura della pelle e all'attenzione per il nostro aspetto avendo cura di conservare gelosamente spazi dedicati solo a noi.

2 - NON OMOLOGARSI: superata una certa età, seguire la moda serve fino a un certo punto. Basta rincorrere le tendenze fashion delle giovanissime, puntiamo invece sui nostri punti di forza, da mettere in luce anche se le forme sono più morbide e qualche ruga fa la sua comparsa. Perfetti i capi in grado di farci sentire a nostro agio e in armonia con noi stesse e, una volta indossati, capaci di regalare anche un pizzico di fascino in più.

3 - VALORIZZARE L'ESPERIENZA: errare è umano, ma grazie all'esperienza siamo in grado di migliorare proprio partendo dagli errori del passato. Diciamo addio ai sensi di colpa: capire invece come superare le difficoltà e farne tesoro sarà importantissimo per migliorare la nostra capacità di valutare e fare le scelte più opportune e appropriate.

4 - PUNTARE SU FASCINO E SENSUALITÀ: è un dato di fatto. Quando si arriva agli "anta" migliora la consapevolezza di sé e la capacità di puntare su fascino e sensualità. Col tempo, siamo meno concentrate sui difetti e ci sentiamo più libere di sperimentare, anche nella sfera più intima. Imparare a lasciarsi andare senza sensi di colpa e senza sentirsi fuori posto sarà una conquista: non abbiamo proprio nulla da temere.

5 - AMORE PRIMA DI TUTTO: con il passare del tempo abbiamo imparato che non c'è amore quando non è possibile esprimere i nostri bisogni più intimi e autentici. Il buon proposito per quest'anno è imparare a dire agli altri, ma soprattutto a noi stesse, quel che veramente vogliamo: inizieremo a incontrare persone in grado di aumentare la nostra felicità e il nostro star bene.

6 - UNA BELLA DOSE DI BUONUMORE: anche in periodo di crisi e con tutte le difficoltà del momento, il buongiorno più bello è svegliarsi con entusiasmo e tanta voglia di fare. Purtroppo non è sempre facile, ma ridere rende la vita più leggera e aiuta a gestire meglio le difficoltà. Un bel sorriso anche davanti allo specchio ci renderà più empatiche e allegre: la famiglia ringrazierà.

7 - MANTENERSI ATTIVE: fare attività fisica è importante, per il corpo e anche per la mente. Venti minuti al giorno per una passeggiata, ammesso che si possa, bastano a combattere cattivo umore, tonificare i muscoli e ossigenare l'organismo. Qualsiasi occasione sarà perfetta per sgranchirsi un po', anche con esercizi da fare in casa: mens sana in corpore sano non è solo un modo di dire.

8 - LASCIARE UN SEGNO DEL PROPRIO PASSAGGIO: condividere la nostra esistenza con generosità, senza dimenticare gli affetti della famiglia innanzitutto, ma anche degli amici, dei loro figli e di tutti coloro che ci trasmettono sensazioni positive, che con la loro presenza rendono calda e serena la nostra vita, è importante per tenere al caldo il nostro cuore.

9 - INFORMARSI SEMPRE: il vero antidoto contro l'invecchiamento è tenere viva la curiosità mantenendosi aggiornati e al passo coi tempi. Darsi stimoli, studiare nuove lingue, leggere e solleticare l'attività cerebrale è fondamentale per tenere giovane il cervello. Libri, film, giochi da fare insieme ai bambini liberano la creatività e stimolano la fantasia: esplorare nuovi interessi deve diventare un must.

10 - ATTENZIONE ALLA TAVOLA: più diventiamo adulte, più siamo capaci di prenderci un po' più cura di noi stesse. Cucinare per noi è fondamentale, anche se siamo sole a casa. Avere una bella pietanza per pranzo o cena è gratificante e ci fa sentire coccolate. La parola d'ordine è sperimentare: diamo sfogo alla creatività in cucina, i risultati ci sorprenderanno.