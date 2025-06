Il nido: rifugio d’origine, memoria emotiva, ritorno necessario

“Chi esce dal nido impara a volare”, “Ogni uccello ama il suo nido”, "Sindrome da nido vuoto" e infiniti altri modi di dire ma anche verità culturali. Il nido è presente nella letteratura, nei film (come il recente “FolleMente”), nelle pubblicità, nelle serie tv, nelle narrazioni affettive. Non è solo casa: è simbolo. “Contiene in sé la promessa del futuro,” conclude Villa. “Perché nel nido si rinasce sempre.” Nel nido passato e futuro convivono, si proteggono, si tramandano. Proprio come accade nei gesti più semplici: un abbraccio, una parola, un pasto condiviso."