Filorga al Milan Longevity Summit 2025

L’edizione 2025 del Milan Longevity Summit torna con un programma focalizzato sul miglioramento del benessere psico-fisico per una longevità di qualità che favorisca una condizione di armonia della persona con le sue necessità, le sue risorse e l’ambiente in cui vive, lavora, si realizza. In questo contesto, non stupisce come la pelle abbia un peso specifico sia in quanto organo che per le sue valenze estetico-psicologiche.