Come essere vincenti grazie alla forza della mente

GESTIRE IL PENSIERO SPONTANEO – Il primo passo da fare è imparare a controllare quella voce interiore che, mentre siamo impegnati in una sfida, ci sussurra dall’interno parole di incoraggiamento o di disfattismo. Un conto è impegnarsi per un obiettivo mentre qualcosa dentro di noi ci incita al massimo impegno e ci fa visualizzare la vittoria, un altro è avere a che fare con l’assillo che “tanto non ce la faremo mai”. Con le opportune tecniche possiamo imparare a tenere sotto controllo il pensiero spontaneo e sostituire gli impulsi disfattisti con altri più funzionali al successo; è anche possibile imparare a non farci condizionare da elementi negativi che non sono sotto il nostro controllo, focalizzando la mente su altri elementi, importanti per ottenere la massima prestazione e sui quali possiamo intervenire attivamente. Ad esempio: se dobbiamo parlare in una riunione importantissima, è inutile disperdere energie preoccupandoci per il gran traffico che dovremo affrontare per arrivare puntuali all’appuntamento: meglio concentrarci su un aspetto della situazione che possiamo controllare, ad esempio trovare un diverso itinerario o scegliere un altro mezzo di trasporto. Ricordiamo che spetta a noi e solo a noi scegliere a quali pensieri dare ascolto e quali, una volta identificati come negativi, far uscire dalla mente.