Dieci modi davvero facili per semplificarti la vita

LA MATTINA – Metti un limite alle cose da portare con te

– La borsetta, la sacca della palestra e lo zaino del computer: tutto appeso alle nostre spalle. Per evitare di trasformarci in sherpa c’è un unico modo: limitiamo la quantità di oggetti che portiamo con noi. Un esempio? Inutile avere nella borsa della palestra quattro magliette e leggings diversi o tre asciugamani: scegliamo il nostro preferito e nella borsa si libererà spazio sufficiente per riporvi il laptop senza rischi. E la borsetta? Deve contenere solo quello che serve, ad esempio un solo paio di occhiali da sole e una dotazione minima di cosmetici per il make up.

Organizza il tuo bagno –

Quanto tempo sprechiamo di primo mattino nel dare la caccia a quello che ci serve per prepararci? Organizziamo con cura lo spazio toilette, in modo da avere a portata di mano quello che ci serve per la doccia, il make up, i capelli.

Pianifica la prima colazione –

È un pasto importantissimo che non va trascurato: per riuscire a consumarlo con calma occorre pianificare gli alimenti da mettere in tavola e tenerli a portata di mano per non dover frugare tutta la dispensa per ritrovare la nostra confettura preferita. Mettiamo sul tavolo solo quello che intendiamo davvero mangiare: sarà più veloce rassettare e uscire lasciando la cucina in perfetto ordine.

DURANTE IL GIORNO – Una lista delle cose più urgenti da fare

– Fermati quando sei arrivata al numero 3 o 4, soprattutto se si tratta di compiti impegnativi che richiedono un certo tempo. Fare tutto e alla perfezione a volte è impossibile: se la lista degli impegni è troppo lunga, ci sono solo due alternative: rimandare qualcosa al giorno dopo o delegare qualche compito. L’agenda ideale dovrebbe conservare anche un po’ di spazio tra un impegno e l’altro, in modo da prevedere un’emergenza o un imprevisto.

Tieni in ordine

– Muoversi in uno spazio pulito e ordinato migliora la disposizione mentale, ci aiuta a pensare in modo più razionale e migliora il rendimento. Stop allora a una scrivania sovraffollata di cose, o a una casa perennemente sottosopra. La sera, rassettiamo la scrivania prima di uscire e in casa, se i nostri familiari sono disordinati, pretendiamo collaborazione per sistemare.

Non rimuginare

– Tenere lontani i pensieri negativi è indispensabile se vogliamo evitare di disperdere le nostre energie. Ci sono cose al di fuori del nostro controllo: il comportamento di un collega, eventi esterni, imprevisti di ogni genere. Passare il tempo ad angosciarci per quello che può succedere o a mugugnare per quello che è andato storto è inutile e avvelena le giornate. Per lasciar andare i pensieri neri, proviamo a respirare profondamente, fare due passi all’aperto o concentrarci su una cosa piacevole.

Stop al cellulare -

Metti il telefono in modalità aereo almeno per un ceto intervallo di tempo. È indispensabile garantirsi una fascia oraria in cui lavorare con calma e concentrazione, senza essere interrotte in continuazione da messaggi, notifiche e altri stimoli. Stacca la spina almeno all’ora di pranzo: lascia perdere i social e concentra la tua attenzione sul collega con cui stai pranzando. Una sana conversazione in carne ed ossa vale mille messaggini.

Sul pc: non tenere aperte troppe finestre del browser

– Avere trenta sessioni aperte contemporaneamente sul desktop serve solo a fare confusione: per ritrovare quella che ti serve ne dovrai aprirne parecchie a caso e perderai tempo. Quando hai terminato un compito, chiudi tutte le sessioni e le mail che non devi più consultare e passa al punto successivo: lavorerai più velocemente e anche il computer funzionerà meglio.

LA SERA – Semplifica la cena –

Non occorre avere tutti i giorni un menù elaborato: gli esperti, tra l’altro, sottolineano che una cena leggera è più salutare di un pasto troppo ricco. Se è possibile, pianifica il menù in modo da preparare qualche piatto in anticipo, oppure abbonda con le quantità in modo da poterne conservare in freezer una parte per il giorno successivo.

Un momento tranquillo

– Prevedi dopo cena un momento tranquillo, da dedicare a te stessa o da condividere con la famiglia in modo sereno e rilassato, per disporsi al riposo. Va benissimo un film da guardare insieme, un gioco da tavolo con i figli, una conversazione serena con il partner.

Pianifica l’outfit del giorno successivo

– Scegli gli abiti che vuoi indossare il mattino dopo e disponili in un luogo apposito: pianifica tutto l’outfit, dalle calze agli accessori. Al risveglio basteranno pochi minuti per essere pronta, senza ricerche disperate davanti al guardaroba.