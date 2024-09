Demure: tutti ne parlano, ma pochi sanno che cos’è

VERY DEMURE, VERY MINDFUL – I due termini, demure e mindful, sono spesso accostati tra loro. Essere “demure” significa indossare abiti dalle linee essenziali e dai colori sobri, scegliere accessori non vistosi e tenere un comportamento riservato, quasi timido, seguendo una filosofia di vita caratterizzata d moderazione e saggezza. La prima a utilizzare l’espressione è stata la content creator statunitense Jools Lebron, una donna trans all’apparenza tutt’altro che demure, la quale a metà agosto ha pubblicato su TikTok un video scherzoso in cui prendeva in giro le donne che, per ottenere l’approvazione altrui, tendono a mostrarsi sommesse e mai sopra le righe. La stessa Jools Lebron, peraltro, nel video si presenta vistosamente truccata e con una parrucca bionda con treccine. L’espressione “very demure, very mindful” è però diventata virale e ha cominciato a essere utilizzata da moltissime persone in una molteplicità di significati, tanto da trasformarsi in una specie di tormentone e da sollevare persino una disputa legale sulla proprietà intellettuale e sul diritto d’autore. Hanno utilizzato il termine star come Jennifer Lopez, la quale definisce demure una sua bevanda, l’attore Penn Badgley, protagonista della serie” You”, il quale ha chiamato così lo stile sobrio e minimalista da lui scelto per presentarsi al lavoro. e persino la Presidenza degli Stati Uniti che, sul sito ufficiale, ha scritto che estinguere il prestito universitario di quasi cinque milioni di cittadini americani grazie a politiche adatte sarebbe "very mindful, very demure". In particolare, ha contribuito alla diffusione del concetto di demure un video in cui l’influencer e imprenditrice Khloé Kardashian, il cui look di solito è tutt'altro che modesto, la quale si è fatta riprendere durante una seduta di make up, definito come "very demure" solo perché meno appariscente del consueto. Insomma, il significato della parola è molto vario e non mancano gli spunti ironici, soprattutto quando l’invito alla modestia viene proprio da chi sembra ispirarsi a un modello estetico e a uno stile di vita del tutto opposto. In ogni caso, tutto può essere demure, tanto che il significato in senso stretto del termine tende a sfuggire.