Buoni propositi per il Nuovo Anno: alcuni sono realizzabili

UN MOMENTO PER NOI STESSE OGNI GIORNO – Non possiamo dedicare a quel che ci piace una mezza giornata quotidiana, è ovvio, ma uno spazio tutto per noi dobbiamo trovarlo. Basta una mezz’ora dopo cena per una lettura, una chiacchierata al telefono con un’amica, o un film da guardare in santa pace da sole o con i familiari.



ATTIVITÀ FISICA – E’ un corollario del punto precedente. Il tempo per un allenamento in palestra, o almeno per una bella passeggiata a passo veloce deve diventare un imperativo categorico, dedicato alla nostra salute, alla bellezza e al buon umore. Abbiamo troppo da fare? Bugia. Basta trovare un’attività che ci piace, magari la compagnia giusta e non riusciremo più a farne a meno. Se poi la palestra ha anche un centro benessere, qualche minuto da trascorrere nella sauna sarà la ciliegina sulla torta.



UNA PAUSA DALLA TECNOLOGIA – Diamo tregua alle nostre pagine social e frequentiamo gli amici reali. Spegniamo il cellulare almeno un’ora prima di andare a dormire e riscopriamo il piacere di leggere qualche pagina di un buon libro sotto le coperte, prima di addormentarci.



NON CONDIVIDERE CATENE DI SANT’ANTONIO – Prima di inoltrare l’ennesima condivisione di chi parla di bimbi malati, ricerche di gruppi sanguigni o altro del genere, fermiamoci a fare una breve ricerca sulla veridicità dell’informazione. Le fake news sono la piaga dell’informazione sul Web e minano anche la nostra credibilità se contribuiamo a diffonderle.



ATTENZIONE A COME PARLIAMO – Mettere un po’ di cura nel modo di parlare è cosa buona e giusta. Torniamo a fare attenzione all’uso dei congiuntivi e dei condizionali, ai pronomi femminili e maschili, all’uso improprio delle parole. Mettiamo un freno al turpiloquio: esistono parole perfette per esprimere lo stesso concetto senza ricorrere ad espressioni stereotipate e volgari.



UN LIBRO OGNI DUE MESI – E’ davvero un obiettivo minimo (meglio sarebbe leggerne almeno 12 all’anno), ma un po’ di assiduità nella lettura può trasformarci in persone migliori. Non serve affrontare “Guerra e pace” o “I promessi sposi”: possiamo leggere un thriller avvincente, oppure un saggio di approfondimento su una questione di attualità che ci sta a cuore, o ancora un bel romanzo di narrativa. Diamo ai libri la possibilità di farci scoprire che la parola scritta può essere davvero la nostra migliore amica.



OBIETTIVO ALIMENTAZIONE – E’ uno dei buoni propositi che imponiamo a noi stessi più spesso e che altrettante volte abbandoniamo all’insuccesso. A meno che non ci siamo motivi di salute e di reale sovrappeso, nel qual caso non ci sono scuse ma occorre affidarsi a un medico, possiamo concederci la via della gradualità. Ci fanno impazzire hamburger e patatine, oppure le torte “cioccolatose”? Premiamoci con una golosità a settimana e cerchiamo di mangiare in modo sano ed equilibrato per il resto del tempo.



UN MOMENTO PER GLI ALTRI – Lasciamo nella nostra mente uno spazio per immedesimarci nel punto di vista altrui. Cerchiamo di mostraci empatici nei confronti di colleghi, amici e familiari e, prima di affermare il nostro pensiero con tutte le nostre forze, facciamo un piccolo passo indietro per metterci nei loro panni. E se riusciamo a vivere un’esperienza di volontariato è il miglior dono che possiamo fare agli altri e a noi stessi.



IMPARIAMO A DIRE NO- E’ l’altra faccia della medaglia del punto precedente. Se impariamo a comprendere le posizioni altrui, saremo anche più consapevoli di noi stessi e capaci di difendere le nostre idee e il nostro spazio quando è il caso di farlo.