Autostima: ecco il decalogo perfetto per iniziare il nuovo anno al top

Dopo un 2021 ancora pesante e con tante incertezze, il nostro primo obiettivo nell'anno nuovo deve essere amarci un po' di più , sentirci più belle ed essere in grado di perdonarci pure qualche errore. Ecco dunque un piccolo elenco dei tanti vantaggi dei quali dobbiamo giovarci sia che siamo giovani e piene di energia , oppure più adulte , perché l'età può regalare maggiore consapevolezza di noi stesse e la capacità di sapersi accettare per come siamo davvero.

1 - L'amore per te stessa al primo posto: in questi ultimi periodi soprattutto abbiamo imparato a capire che non c'è amore se non ci è possibile esprimere i nostri bisogni più intimi e autentici. Il buon proposito per quest'anno è imparare a dire agli altri, ma soprattutto a noi stesse, quello che vogliamo davvero: pandemia o no, saremo in grado di iniziare a incontrare persone in grado di aumentare la nostra felicità e il nostro star bene.

2 - Valorizza l'esperienza: errare è umano, ma grazie all'esperienza siamo in grado di migliorare noi stesse proprio partendo dai nostri stessi errori. Via i sensi di colpa: capire invece come superare le difficoltà e farne tesoro sarà importantissimo per migliorare la nostra capacità di valutare e fare le scelte più opportune e appropriate, nella vita professionale, come nella sfera più intima e privata.

3 - Rifiuta le omologazioni: a qualsiasi età, seguire gli orientamenti della moda serve fino a un certo punto. Basta rincorrere le tendenze fashion a tutti i costi: proviamo invece a valorizzare i nostri punti di forza, anche se le forme sono più morbide e, a maggior ragione quando gli anni passano, qualche ruga fa la sua comparsa. Sì dunque ai capi in grado di farci sentire a nostro agio e in armonia con noi stesse e capaci di regalare anche un pizzico di fascino e di personalità in più.

4 - Prenditi cura di te sempre: creme, rimedi "quasi" miracolosi, diete di ogni genere. Abbiamo provato quasi tutto, ma fondamentalmente abbiamo capito quanto saper stare bene nella propria pelle sia fondamentalmente un modo di essere. Puntiamo su alimentazione sana e stile di vita corretto, ma non trascuriamo la cura della pelle e del proprio corpo, ma soprattutto mai trascurare di conservare spazi solo per noi.

5 - Pratica attività e sport: uno stile di vita attivo, in cui non manca mai il movimento fisico, è importante per la buona salute del corpo e anche della mente. Venti minuti al giorno per una passeggiata da ricavare sempre e comunque nonostante gli impegni, bastano a tenere alla larga il cattivo umore, a tonificare i muscoli e ad ossigenare l'organismo. Qualsiasi occasione è perfetta per sgranchirsi un po', anche con esercizi da fare in casa: mens sana in corpore sano non è solo un modo di dire.

6 - Punta su fascino e sensualità: ormai lo sappiamo, puntare sul fascino più che sulla semplice bellezza è la carta vincente, non solo quando si è adolescenti, ma soprattutto quando si arriva agli "anta" perché migliora la consapevolezza di sé. Col tempo, siamo meno concentrate sui difetti e ci sentiamo più libere di sperimentare, anche nella sfera più intima. Imparare a lasciarsi andare senza sentirsi sbagliate o fuori posto è una fantastica conquista: non abbiamo proprio nulla da temere.

7 - Rincorri il buonumore: anche in periodo di pandemia il buongiorno più bello è svegliarsi con entusiasmo e tanta voglia di fare. Purtroppo, dati i tempi complicati non è sempre facile, ma una sana risata rende la vita più leggera e aiuta a gestire meglio le difficoltà. Un bel sorriso anche davanti allo specchio ci renderà più empatiche e allegre: la famiglia e gli amici ringrazieranno.

8 - Assapora la buona cucina: più diventiamo grandi, più siamo capaci di prenderci un po' più cura di noi stesse. Allontaniamo la pigrizia e cerchiamo di cucinare per noi: è un'attività importantissima, anche se siamo sole a casa. Avere una pietanza gustosa e saporita per pranzo o a cena è gratificante e ci fa sentire coccolate. La parola d'ordine è sperimentare: diamo sfogo alla creatività tra i fornelli e, se non siamo capaci, iscriviamoci ad un corso: i risultati potranno sorprenderci e sarà un ottimo modo per conoscere nuove persone e fare nuovi incontri e amicizie.

9 - Tieniti informata: il vero elisir di giovinezza è quello di mantenersi aggiornati e tenere viva la curiosità. Darsi stimoli, studiare nuove lingue, leggere e solleticare l'attività cerebrale è fondamentale per tenere in allenamento il cervello e non lasciare spazio all'umor nero. Libri, film, giochi da fare insieme ai bambini liberano la creatività e stimolano la fantasia: esplorare nuovi interessi deve diventare un must.

10 - Circondati di affetto: condividere la nostra esistenza con generosità, senza dimenticare gli affetti della famiglia innanzitutto, ma anche degli amici, dei colleghi e di tutti coloro che sono in grado di trasmetterci sensazioni positive, è assolutamente indispensabile per un fantastico 2022. Circondiamoci di persone che con la loro presenza rendono calda e serena la nostra vita, perché, accarezzando il nostro cuore, ci aiuteranno a mantenere alta l'autostima e a farci sentire importanti e preziose.