Autostima: che ansia dover essere sempre bella!

Innanzi tutto qualche dato. Secondo la ricerca “Beauty Confidence e Autostima”, condotta da Edelman Intelligence per Dove, in Italia una ragazza su due avverte l’ansia di dover essere sempre bella. Il 75% delle ragazze e l’80% delle donne, pur essendo consapevoli delle alterazioni delle immagini presenti sui media, vivono negativamente il confronto con questi modelli. Tutto ciò genera i presupposti per un crollo di autostima, elemento che può condizionare in modo pesante la serenità della vita quotidiana. Le donne con bassa autostima conducono, tra l’altro, una vita più isolata: in questi casi 8 donne su 10 evitano di partecipare a eventi sociali perché non si sentono soddisfatte del loro corpo e faticano ad avere una vita piena e soddisfacente. Per questo il Prof. Andrea Bocchiola, psicoanalista membro della Società Psicoanalitica Italiana e del “Dove Progetto Autostima”, propone alcuni consigli e alcune buone abitudini da riscoprire per amare la propria immagine e godersi al meglio questo periodo dell’anno. A cominciare dalla necessità di educare all’autostima fin dai primissimi anni di vita.



1. PIU’ GENTILEZZA VERSO NOI STESSE – Purtroppo spesso siamo estremamente critiche verso noi stesse, anche a causa di difetti fisici del tutto trascurabili. Impariamo a non giudicarci: un trucco per sviluppare questa capacità è guardarsi allo specchio e ogni giorno concentrarsi su almeno una cosa che piace di noi e del nostro aspetto fisico.



2. DIVENTARE PIU’ POSITIVE – Anche se non lo avremmo mai detto, la positività non è una dote innata, ma un modo di guardare alla vita che va allenato costantemente. Dire a voce alta cose positive sul nostro corpo o sul nostro carattere è e un semplice trucco per far salire l’autostima.



3. ATTENZIONE AI COMMENTI CASUALI - Spesso cadiamo nell’errore di utilizzare parole poco appropriate quando parliamo del nostro corpo. Meglio evitare ad esempio frasi come: "Questi jeans mi fanno sembrare grassa", oppure: "Devo fare qualcosa per questa pancetta", o ancora: “I miei capelli oggi sono orrendi”: non si tratta di parole innocue come potrebbe sembrare perché fanno del male alla percezione che abbiamo del nostro corpo. Possono influenzare anche l’idea di fisicità delle persone che ci circondano, ad esempio i nostri figli. Il segreto è avviare una comunicazione positiva nei confronti di noi stesse, riflettendo prima di giudicarci ad alta voce con commenti poco gentili.



4 – SCRIVIAMO DEI MESSAGGI - Prendiamo l’abitudine di lasciare a noi stesse messaggi positivi sul nostro aspetto appuntandoli su dei post it da attaccare in giro per la casa. Messaggi come: "Ciao bellissima", o "Sei perfetta così come sei" sono validi promemoria sia per noi che per le nostre figlie. All’inizio ci sembrerà starno e un po’ imbarazzante, ma l’effetto positivo ci stupirà.



5 - IL FITNESS E IL FATTORE BENESSERE – Prendiamo l’abitudine di allenarci e fare attività fisica, prestando attenzione a come ci sentiamo al termine del workout. Andare in palestra o fare jogging può essere una lotta, ma i benefici dell'esercizio fisico includono miglioramenti dell'autostima, dell'umore, della qualità del sonno e dell'energia, nonché una riduzione dello stress.



6 - CONCENTRIAMOCI SU COME CI SENTIAMO, NON SU COME CI SEMBRA DI APPARIRE - Aspirare ad essere perfetti fa solo del male. Se ci rendiamo conto di criticare troppo il nostro corpo, ricordiamoci che l’importarsi è sentirci bene con noi stesse, senza rincorrere una irraggiungibile perfezione. In fondo, la perfezione non è di questo modo (a alla lunga è perfino noiosa).



7 – LASCIAMOCI ISPIRARE DAL TALENTO - Piuttosto che seguire modelli fondati solo sull’aspetto fisico, impariamo ad apprezzare le persone per i loro talenti e per le loro capacità, concentrando la nostra attenzione su cose che sono più profonde degli sguardi e gli stili di vita irrealistici.